Trasporti: assessore Roma, visita a deposito Atac Tor Sapienza, confronto con lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore ai Trasporti di Roma Pietro Calabrese oggi ha fatto visita al deposito Atac di Tor Sapienza. Il sopralluogo segue quello di pochi giorni fa a Magliana Nuova. Scopo delle visite "verificare da vicino lo stato delle officine e incontrare gli operai a lavoro nelle rimesse. Insieme al neo amministratore unico Giovanni Mottura andiamo nei depositi per confrontarci in prima linea con i lavoratori. Continueremo questi sopralluoghi anche nelle prossime settimane", spiega su Facebook Calabrese. "Quando si parla di incendi bus - aggiunge - in molti si cimentano con la lotteria dei numeri, sparando cifre a casaccio: la verità è che partendo da una flotta con un'età media di oltre 12 anni grazie al lavoro portato avanti da Atac e dal Comune, l'azienda da inizio 2020 è riuscita a dimezzare i casi di incendio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sicuramente c'è ancora molta strada da fare, ma stiamo ponendo rimedio ai disastri delle vecchie mangiatoie. In questi anni Atac ha avviato manutenzioni straordinarie su circa 700 bus, installato circa 350 impianti anti incendio su vetture che prima ne erano sprovviste, assunto 70 nuovi operai per la manutenzione ordinaria, ma soprattutto quest'amministrazione ha avviato un percorso di rinnovo della flotta. Epocale. Non è uno scherzo - aggiunge l'assessore ai Trasporti di Roma - riprendere per i capelli un'azienda da oltre 11 mila dipendenti e salvarla dal fallimento. Il recupero dei mezzi è da sempre nostra priorità, ma è un intervento che richiede tempo. In questi anni abbiamo investito ingenti risorse e ne investiremo ancora. Questo percorso non ci spaventa, lo stiamo facendo per i romani". (Rer)