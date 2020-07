Coronavirus: in provincia di Milano 35 casi contro i 16 di ieri, in leggero calo Bergamo, 0 a Lodi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più che raddoppiati i casi di Coronavirus a Milano e provincia individuati nel report di oggi di Regione Lombardia, seppure i numeri continuano a essere bassi. In provincia di Milano sono infatti 35, di cui 15 nel capoluogo contro i 16 di ieri, di cui 6 in città. Anche la provincia di Mantova registra una leggera salita passando dai 4 casi di ieri ai 15 di oggi, così come Brescia che sale da 9 a 14, mentre registra un leggero callo la provincia di Bergamo, che passa dai 30 di ieri a 28 casi. Leggera salita anche per Monza Brianza che passa da 1 a 6 casi, mentre scendo a quota 0 Lodi. Tendenzialmente stabili le altre province. (Rem)