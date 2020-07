Difesa: Guerini, auguri a Polizia penitenziaria per 203mo anniversario fondazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha rivolto i suoi auguri alla Polizia penitenziaria e al capo dipartimento Bernardo Petralia, in occasione del 203mo anniversario della fondazione del Corpo. "Auguri al capo cipartimento Bernardo Petralia e alle donne e agli uomini del corpo della Polizia penitenziaria, che ogni giorno vigilano per il rispetto della legalità, loro ruolo fondamentale per la sicurezza del Paese. Il mio sentito pensiero a tutti gli agenti che hanno sacrificato la vita per la fedeltà ai valori della Repubblica e della Democrazia”, si legge in una nota.(Com)