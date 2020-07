Milano: Sardone (Lega) a Sala, consiglio al sindaco di girare veramente le periferie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con la solita arroganza che lo distingue e che è pari solo alla sua incapacità di amministrare Milano - commenta in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega - Sala invita i milanesi a lodare le periferie della città perchè sono migliori di quelle di altre città”. “Non si capisce sulla base di quali "esperienze" possa parlare il sindaco visto che per lui andare in periferia, da perfetto radical chic, non è proprio un'abitudine - prosegue Sardone - Sala non conosce le periferie, non le vive, non ne capisce i problemi. È schiavo dell'ideologia di sinistra che se ne frega di sicurezza e degrado e vende paroloni come integrazione e coesione sociale per nascondere i problemi. Il fallimento di Sala sulle periferie è sotto gli occhi di tutti, la sua ossessione si è rivelata un clamoroso flop". (Com)