Campidoglio: consigliera Celli si collega con Aula da sala Bandiere, importante presenza

- La consigliera della lista civica di centrosinistra Roma torna Roma, Svetlana Celli, in apertura della seduta di oggi dell'Assemblea capitolina che si svolge in streaming, si è collegata dalla Sala delle Bandiere in Campidoglio. "Avrei preferito parlare dagli scranni dell'Aula Giulio Cesare ma per non creare problemi agli uffici mi sono trasferita in sala delle Bandiere e ringrazio gli uffici per il lavoro fatto per continuare a dare questo servizio. Alcuni sono presenti, consci che la città è ripartita e che noi dovremmo essere i primi a dare il buon esempio. Qualcuno lo ha fatto e qualcuno è a casa, lontano dai problemi che i cittadini stanno vivendo. Sappiamo che alcuni consiglieri hanno avuto delle difficoltà e potranno seguire da casa, ma non si può avere la sicurezza a giorni alterni. Vorrei ricordare ai colleghi della maggioranza che non siamo dipendenti in smart working ma consiglieri". A replicare il consigliere M5s Roberto Di Palma, uno dei primi che nelle scorse settimane ha chiesto di proseguire i consigli comunali a distanza spiegando di essere esposto a rischio, vista l'emergenza coronavirus, a causa di gravi problemi di salute. Di Palma è intervenuto con un richiamo al regolamento. "L'intervento della consigliera è andato oltre - ha detto Di Palma -, non era attinente all'argomento, è stato un attacco alla città e alla maggioranza che non è accettabile". Il presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito, ha placato la discussione spiegando: "Non è un richiamo al regolamento, non è un argomento che è preclusivo alla trattazione della delibera, potrà intervenire alla fine seduta per fatto personale". (Rer)