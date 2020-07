Disabilità: Salvini, su lingua dei segni accettato odg Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega Matteo Salvini afferma "basta perdere tempo: il governo (che ha cancellato il ministero delle Disabilità) ascolti la Lega e le associazioni dei disabili sul riconoscimento della lingua dei segni e della lingua dei segni tattile. Non ci basta l’ordine del giorno accettato, presenteremo emendamenti sia al decreto Rilancio che al decreto Semplificazioni: siamo - conclude - l’unico Paese in Europa a non aver ancora riconosciuto ufficialmente questo diritto per i non udenti". (Rin)