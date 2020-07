Lombardia: caso camici, terminata audizione della responsabile gare di Aria spa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È terminata da pochi minuti, dopo 7 ore, l'audizione davanti ai pm di Milano come persona informata sui fatti di Carmen Schweigl, dirigente responsabile della struttura gare di "Aria spa" in merito all'inchiesta sull'affidamento diretto della fornitura/donazione di "Dama spa", azienda controllata da Andrea Dini, indagato, cognato del governatore Attilio Fontana, a "Aria spa", centrale acquisti, di 82.000 camici, copricapi e calzari sanitari per un valore (poi mai liquidato) di 513.000 euro. Intercettata dai cronisti all'uscita dagli uffici della Procura per un commento la dirigente regionale ha detto solo: "Non posso rispondere". (Rem)