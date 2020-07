Roma: ordine dei medici consegna targa a collega che compie 100 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo speso 100 anni della nostra esistenza per onorare l'arte che fin da bambini abbiamo scelto di praticare, cioè la medicina". Con queste parole il professor Delfo Galileo Faroni ha ritirato questa mattina dal Antonio Magi, presidente dell'Ordine dei medici della Provincia di Roma, la targa celebrativa realizzata per festeggiare i suoi 100 anni. "Abbiamo fatto della medicina la nostra vita, la nostra esistenza" – ha proseguito Faroni. Quello che posso dirvi è che una parte di me si è sempre dedicata a scrutare il progresso di questa scienza" ricordando alcuni primati tra cui l'utilizzo del litotritore per la calcolosi renale, l'introduzione in Italia della Risonanza nucleare magnetica e il litotritore ad onde d'urto per il trattamento delle tendinopatie, borsiti e fasciti. (Com)