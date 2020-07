Ue: Serracchiani (Pd), approvazione pacchetto mobilità bene per Nord-Est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A commento del voto con cui il Parlamento europeo ha approvato il "Pacchetto mobilità", la deputata Debora Serracchiani (Pd) afferma in una nota: "E' importante per l'autotrasporto in tutto il Nord-Est e in particolare in Friuli Venezia Giulia l'approvazione del 'pacchetto mobilità' al Parlamento europeo. Attese a lungo dalle associazioni di categoria e dai sindacati, le nuove regole sono frutto di un lavoro presidiato dal Pd: riformano le norme sul cabotaggio stradale, mettono ordine nel distacco internazionale, armonizzano le tutele dei lavoratori. L'Europa - conclude Serracchiani - ha finalmente messo un argine alla concorrenza sleale dei Paesi dell'Est, che fino all'ultimo hanno tentato di bloccare l'approvazione del Pacchetto, ma ora sarà necessario che in Italia si attuino i controlli necessari per rendere efficaci le nuove regole". (Com)