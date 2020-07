Italia-Paesi Bassi: Confindustria e Vno-Ncw a favore di solidarietà Ue tramite sovvenzioni e prestiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confindustria, la Confederazione generale dell’industria italiana, e Vno-Ncw, la Federazione dell’industria olandese, riconoscono il ruolo chiave delle imprese non solo nella ripresa delle nostre economie dalla crisi pandemica, ma anche nel preparare le nostre società alle transizioni chiave legate al clima, alla digitalizzazione e all’autonomia strategica. Lo riferisce una nota congiunta delle due confederazioni. "Allo stesso tempo, le imprese sono state pesantemente colpite dal Covid-19, anche se in maniera asimmetrica. Una risposta efficace alla crisi, che consenta alle imprese di svolgere il proprio ruolo, richiede una dimensione europea. Come federazioni dell’industria, coordiniamo le nostre politiche europee all'interno di BusinessEurope, la nostra casa comune europea", si legge nel comunicato. L'Unione europea e i suoi Stati membri saranno in grado di gestire la sfida senza precedenti del Covid-19 solo se dimostreranno coesione e unità profonde. Ciò significa sia aiutare generosamente le regioni e i settori in maggiore difficoltà, sia consolidare e rafforzare la base industriale e tecnologica dell'Europa, investendo e aumentando la redditività e la competitività. "Questo è il duplice obiettivo della straordinaria iniziativa 'Next Generation Eu' della Commissione europea, che sosteniamo fortemente nelle sue due dimensioni. Siamo a favore della solidarietà sotto forma di sovvenzioni e prestiti che aiuteranno le regioni e i settori più impattati, a condizione che vi sia pieno impegno nella responsabilità di bilancio. Inoltre, crediamo che il Recovery Plan e il Recovery and Resilience Facility debbano aiutare i paesi a realizzare le priorità di riforma e a rilanciare gli investimenti, per raggiungere una maggiore coesione, come indicato dalla Commissione. Le ingenti risorse dell'Ue per la ripresa non devono essere utilizzate dagli Stati membri per aumentare in maniera inefficiente la spesa pubblica o il debito pubblico nazionale a spese delle generazioni future. L'unico modo per procedere è promuovere la crescita economica e la creazione di posti di lavoro", prosegue la nota. (segue) (Com)