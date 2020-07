Italia-Paesi Bassi: Confindustria e Vno-Ncw a favore di solidarietà Ue tramite sovvenzioni e prestiti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le politiche macroeconomiche sono fondamentali per i risultati economici e lo sviluppo sociale dei paesi dell'eurozona, soprattutto nel contesto di una maggiore concorrenza globale. Oggi, tutti gli imprenditori dei nostri paesi sono impegnati a garantire occupazione e potere d'acquisto e per offrire un elevato livello di protezione che gli europei hanno il diritto di ricevere conformemente ai valori e al modello dell'Ue. Siamo determinati a costruire una crescita inclusiva e sostenibile in tutta Europa. Per sostenere i nostri sforzi, abbiamo bisogno di un impegno forte e chiaro da parte dei leader politici europei per rafforzare il mercato unico che è alla base della nostra attività. All'inizio della crisi, alcuni Stati membri hanno limitato il funzionamento del mercato unico senza tenere conto delle conseguenze in altre parti dell’Ue. Questo non deve ripetersi. Il mercato unico deve fondarsi su una base solida sulla quale le imprese possono contare, con l’obiettivo di aumentare l'autonomia produttiva strategica dell'Ue. Per quanto riguarda l'idea di finanziare il Qfp con l'introduzione di nuove risorse proprie per evitare un aumento dei contributi nazionali, crediamo fermamente che ciò non debba creare il paradosso di oneri aggiuntivi – specialmente sotto forma di imposte generali - per le imprese europee. Inoltre, è ora essenziale che il Consiglio trovi un accordo sul nuovo Quadro Finanziario Pluriennale e sul Recovery Instrument prima della pausa estiva, in modo da garantirne l'entrata in vigore entro il primo gennaio 2021", si conclude la nota. (Com)