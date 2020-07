Roma: Pd Campidoglio, voto contrario per protesta a emendamenti M5s a variazione Bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico del Campidoglio in segno di protesta ha annunciato che voterà in modo contrario sugli emendamenti presentati dalla maggioranza M5s alla terza variazione del bilancio di previsione 2020-2022. “Crediamo che già il tema delle variazioni sia delicato quando ci sono impedimenti oggettivi alla programmazione - ha spiegato il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi -. Abbiamo visto che c'è stato un emendamento della giunta che non è stato portato all'attenzione della commissione Bilancio, che riguarda un tema importante, come il lodo Colari. Questi emendamenti - ha aggiunto Pelonzi - hanno il sapore di una manovra d'Aula”. Pelonzi si è poi riferito a un emendamento presentato dal consigliere M5s Paolo Ferrara e inerente al Municipio Roma X. “Non si capisce perché per un Municipio viene consentito una rimodulazione extra-commissione e per gli altri non sia possibile - ha aggiunto Pelonzi -. Ci sembra una scelta di favoritismo per equilibri politici interni più che dettata da una programmazione oggettiva. Per questo voteremo contro”.(Rer)