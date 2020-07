Decreto Sicurezza: Mauri (Pd), Consulta conferma assurdità scelte Salvini, azzerare effetti negativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale conferma "l'assurdità di alcune delle scelte propagandistiche volute dall'ex ministro Salvini, i cui decreti hanno prodotto molti effetti negativi per tutti". Lo afferma in una nota il viceministro all’Interno Matteo Mauri. "Escludere dall'iscrizione anagrafica i richiedenti asilo era irragionevole e controproducente, oltre che incostituzionale. Se l'idea sbandierata era quella di ottenere più sicurezza, in realtà si è ottenuto l'esatto contrario. Non è un caso che, nel lavoro che stiamo facendo sul decreto Immigrazione, ci sia già scritto nero su bianco che verrà reintrodotta l'iscrizione all'anagrafe. Su questo e su altro - conclude Mauri - stiamo lavorando a un provvedimento per affrontare con pragmatismo il fenomeno dell'immigrazione e per azzerare gli effetti negativi dei decreti Salvini".(Com)