Regno Unito: migliaia di lavoratori settori a rischio verranno sottoposti a test per coronavirus

- Migliaia di persone che lavorano in settori ad alto rischio per il coronavirus nel Regno Unito, come autisti di taxi, addetti alle pulizie e commessi, verranno sottoposti a test anche se non mostrano sintomi della malattia. Lo riporta il quotidiano britannico "The Telegraph". A far parte del progetto pilota per questo sistema di test saranno gli impiegati di diverse società, come quella dei taxisti di Addison Lee e la catena di farmacie Boots. Inoltre le autorità locali di Bradford, Newham, Brent e Oldham selezioneranno persone asintomatiche di gruppi considerati ad alto rischio per il sistema di test. Ogni società riceverà migliaia di test per il proprio personale, che potranno essere condotti a casa o presso un'unità di test mobile. Chi risulterà positivo dovrà isolarsi, e i risultati verranno condivisi con il programma di test e tracciamento del Sistema sanitario nazionale (Nhs). (Rel)