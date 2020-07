Coronavirus: 29 nuovi contagi, 34 guariti e zero decessi in Emilia Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 28.769 casi di positività, 29 in più rispetto a ieri, di cui 17 persone asintomatiche individuate nell’ambito del contact tracing e dell’attività di screening regionale a seguito di test sierologici. Dodici i sintomatici (1 a Parma, 1 a Reggio, 1 a Modena, 8 Bologna e 1 a Rimini), per la maggior parte riconducibili a focolai o a casi già noti". Lo ha comunicato la Regione nel consueto bollettino sull'emergenza: "Nessun nuovo decesso in regione. Le nuove guarigioni sono 34". (Ren)