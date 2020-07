Ponte Genova: Bernini (FI), M5s faccia mea culpa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, in una nota ha voluto sottolineare che "il dilettantismo dei Cinque stelle era ampiamente noto ma la vicenda del ponte Morandi sta raggiungendo vette davvero inimmaginabili". Per la senatrice "mentre i grillini urlano indignati per l’affidamento della gestione ad Aspi, oggi si scopre infatti che le basi per consegnare il nuovo ponte ai Benetton le mise proprio l’ex ministro Toninelli con una lettera, inviata al commissario per la ricostruzione in cui c'è scritto che 'al termine dei lavori l'infrastruttura deve ritenersi riassorbita nel rapporto concessorio vigente al momento del trasferimento'". "Siamo arrivati alla vigilia dell’inaugurazione, e in quasi due anni di governo i Cinque stelle e il loro premier non sono ancora riusciti a dirimere la questione della revoca. Facciano dunque Mea culpa, per una questione di dignità e rispetto delle vittime della tragedia", ha concluso.(Com)