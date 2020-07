Frosinone: prosegue "Provincia Creativa", musica arte e turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di visualizzazioni, condivisioni e like, continuano a segnare il successo dell'iniziativa 'Provincia Creativa', curata dal vicepresidente e delegato alla cultura, Luigi Vacana, che sta facendo della Provincia di Frosinone il punto di riferimento nella produzione di grandi eventi culturali. Il progetto che ha preso il via nel chiostro di Palazzo Jacobucci, sede dell'Amministrazione provinciale di Frosinone, per andare poi in scena dal Palazzo del Governo di Frosinone e poi dalla Basilica di Canneto. Domenica 12 luglio in onda dal Monastero di Sant'Antonio, a Ferentino. A partire dalle ore 12.10, l'appuntamento sarà trasmesso al solito in streaming e sui social dei media partner. In televisione su Extra Tv, canale 94 del digitale terrestre. (segue) (Com)