Frosinone: prosegue "Provincia Creativa", musica arte e turismo (2)

- Insieme al grandissimo successo social, non manca l'entusiasmo, e cosi, l'Ente di Piazza Gramsci, continua nella programmazione del tour, arricchendolo di nuove proposte. Musica, ma anche arte, creatività e turismo, allo scopo di valorizzare e promuovere le eccellenze del territorio. Il tutto nel rispetto delle misure imposte dal contrasto alla diffusione del Covid-19. Programma musicale affidato ai solisti dell'Orchestra da Camera di Frosinone, con nuove partecipazioni. Musica, ma non solo dicevamo. Ad arricchire la serata, nella suggestiva cornice naturale del Monastero, ci sarà un 'live painting' affidato all'Accadmia di Belle Arti di Frosinone, che dipingeranno in estemporanea. Per la prima volta, insieme alla presentazione di Tonino Berardelli, l'evento potrà vantare una narrazione dei luoghi affidata alle Guide Turistiche, abilitate proprio dall'Ente di Piazza Gramsci. (segue) (Com)