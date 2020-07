Frosinone: prosegue "Provincia Creativa", musica arte e turismo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una programmazione insomma tutta in aggiornamento, anche nella definizione delle location, che presto riguarderanno il cassinate, ma anche la splendida cascata di Isola del Liri, senza dimenticare i centri minori. Un aggiornamento che tiene conto della definizione delle norme per la realizzazione di eventi di pubblico spettacolo e nell'attesa di una ripartenza piena di questo settore. Attesa che, però, la Provincia ha deciso di vivacizzare e riempire di contenuti attraverso la cultura, con il successo che sta consacrando questa felice intuizione. "Facciamo conoscere le eccellenze del nostro territorio, esaltandole con la musica, l'arte, la cultura - dichiarano in una nota il presidente della Provincia Antonio Pompeo e il vicepresidente delegato alla Cultura Luigi Vacana – riattivando cosi i settori più colpiti dalla crisi che viviamo. Il successo che l'iniziativa sta registrando ci dice che c'è voglia di bellezza e voglia di Ciociaria. Segnali che a Provincia ha saputo cogliere e fare propri, unendo allo spettacolo la promozione del territorio". (Com)