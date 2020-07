Commercio: Salmoni-Tomassetti (Municipio XII), M5s contro rilancio mercato Porta Portese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Movimento 5 stelle è contro la tutela, la riqualificazione e il rilancio dello storico mercato di Porta Portese". Lo dichiarano, in una nota, i consiglieri del Municipio di Roma XII, Alessia Salmoni (lista civica) ed Elio Tomassetti (Pd). "La commissione Bilancio e regolamento del Municipio XII, ha appena bocciato la nostra proposta di delibera per l'istituzione di una commissione speciale al fine di sostenere il mercato di Porta Portese così le richieste di aiuto da parte degli operatori restano completamente disattese - spiegano i consiglieri Salmoni e Tomasetti -. Avevamo proposto l'istituzione di una commissione proprio per creare un luogo di confronto tra le istituzioni e i soggetti interessati al buon andamento del mercato: il no categorico dei 5 stelle è uno schiaffo in faccia a chi da anni non vede alcun tipo di sostegno da parte degli enti di proossimità. In 4 anni l'amministrazione Raggi si è completamente dimenticata di Porta Portese, lasciando irrisolte svariate criticità che gravavano sul mercato e che il tempo ha acuito. L'emergenza legata al Coronavirus e le prescrizioni che riguardano il settore del commercio sulle aree pubbliche, compreso il contingentamento dei flussi dei consumatori, avrebbero dovuto suggerire all'amministrazione una maggiore attenzione per Porta Portese. Nel 2016, in campagna elettorale l'attuale presidente del Municipio Silvia Crescimanno, - continuano i consiglieri - dichiarava il mercato allo 'sbando', salvo poi dimenticarsene, appena insediata, già nelle linee programmatiche per il governo del Municipio. Così si rischia di far morire il Mercato di Roma per eccellenza, ma anche uno dei più famosi in Italia e in Europa, paragonabile al Portobello Road di Londra, il Rastro a Madrid o il Marchés aux Puces di Parigi un'attrazione turistica per chi visita la Capitale", concludono Tomassetti e Salmoni. (Com)