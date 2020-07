Milano: deve scontare una pena di oltre 2 anni per droga, arrestato in stazione Centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato sorpreso ieri durante i controlli nella stazione ferroviaria di Milano Centrale, intensificati per l'emergenza sanitaria, un cittadino nigeriano di 32 anni ricercato perché doveva scontare una pena di 2 anni, 9 mesi e 27 giorni per reati in materia di stupefacenti. Gli Agenti della Polizia Ferroviaria, insospettiti dall'atteggiamento dell'uomo, lo hanno sottoposto a controllo trovando in banca dati il provvedimento da eseguire. Lo straniero al termine dell'attività, è stato associato al carcere di Bollate. (Com)