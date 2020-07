Rocca Priora: ordinanza sindaco su divieto installazione antenne 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina Anna Gentili, sindaco di Rocca Priora, ha firmato l’ordinanza in base a cui da oggi a Rocca Priora le compagnie e le aziende di telecomunicazioni non potranno richiedere la possibilità di installare e diffondere antenne con tecnologia 5G sul territorio comunale. La decisione, presa dall’amministrazione comune e discussa anche nel corso dell’ultima seduta di Consiglio, ha come obiettivo primario la tutela della salute delle cittadine e dei cittadini di Rocca Priora e la salvaguardia dell’ecosistema ambientale. Il divieto arriva, difatti, in via precauzionale vista l'assoluta mancanza di evidenze tecnico scientifiche e di conferme circa il rispetto dei limiti di emissioni che garantirebbero la sicurezza della nuova tecnologia. (segue) (Com)