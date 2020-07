Rocca Priora: ordinanza sindaco su divieto installazione antenne 5G (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto soddisfatto che, a pochi giorni dalla discussione in Consiglio del punto all’OdG sulle frequenze 5G, la nostra Sindaca abbia firmato questo atto che va a tutelare noi e l’ambiente in cui viviamo. Il 5G rappresenta una nuova tecnologia che permetterà gli sviluppi della cosiddetta Smart City e Smart home. Personalmente non sono contrario aprioristicamente alle nuove tecnologie, ma dal momento che le radiofrequenze del 5G sono del tutto inesplorate, mancando qualsiasi studio preliminare sulla valutazione del rischio sanitario e per l’ecosistema è stato importante per la nostra città poter, con questa ordinanza, prendere tempo in attesa di studi accurati su questa tecnologia per garantire la salute dei cittadini, in primis, e dell’ecosistema, mettendo in pratica il Principio di Precauzione comunitario", dichiara Milco Rufini consiliare comunale e capo gruppo di maggioranza. (Com)