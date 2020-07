Usa: Trump furioso con la Corte suprema, “non sarebbe successo a un altro presidente”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sarebbe “mai stata pronunciata per un altro presidente” degli Stati Uniti l’odierna sentenza con la quale la Corte suprema ha consentito alla procura di Manhattan l’accesso ai documenti finanziari e fiscali di Donald Trump. Lo ha scritto quest’ultimo in una serie di tweet. “Abbiamo una precedente amministrazione totalmente corrotta, con un presidente (Barack Obama) e un vice presidente (Joe Biden) che hanno spiato sulla mia campagna elettorale, sono stati beccati e non è successo loro nulla. Questo è un crimine accaduto prima della mia elezione, tutti lo sanno, eppure tutti sono paralizzati dalla paura”, ha attaccato il capo della Casa Bianca facendo riferimento in particolare alle azioni dell’ex direttore del Federal Bureau of Investigation (Fbi) James Comey e del suo ex vice Andrew McCabe, “colpevoli come il diavolo”. Trump ha ricordato il fallimento dell’inchiesta “da tre anni e 45 milioni di dollari” del procuratore speciale Robert Mueller, il cosiddetto Russiagate. “Abbiamo vinto su ogni fronte e i Democratici hanno mandato tutto (l’incartamento) alla (magistratura) corrotta di New York, che sta cadendo a pezzi, per provarci una seconda, una terza e una quarta volta. E ora la Corte suprema emette una sentenza che non avrebbe mai emesso per un altro presidente. Si tratta di Malagiustizia. Abbiamo beccato gli altri che spiavano sulla mia campagna, il più grande crimine politico e scandalo della storia degli Stati Uniti, e niente è successo. Ma nonostante questo, ho fatto nei miei primi tre anni e mezzo più di quanto abbia fatto qualsiasi altro presidente nella storia”, ha concluso Trump. (segue) (Nys)