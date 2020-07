Usa: Trump furioso con la Corte suprema, “non sarebbe successo a un altro presidente” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore di Manhattan, Cyrus Vance, potrà accedere ai documenti riguardanti la situazione fiscale e finanziaria del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Lo ha stabilito oggi la Corte suprema con una sentenza sostenuta da sette giudici contro due. La Corte ha tuttavia temporaneamente bloccato l’accesso ai documenti di Trump per il Congresso: questo significa che i dati potrebbero essere resi pubblici solo dopo le elezioni del prossimo 3 novembre, in occasione delle quali il capo della Casa Bianca concorrerà per un secondo mandato contro il democratico Joe Biden. Il procuratore Vance è titolare di un’indagine tesa ad appurare se la Trump Organization abbia falsificato i propri bilanci aziendali per nascondere pagamenti nei confronti di due donne, tra cui l’attrice di film per adulti Stormy Daniels, che minacciavano di rendere pubbliche le loro relazioni con Trump prima che questi assumesse l’incarico di presidente degli Stati Uniti. Trump, da parte sua, ha sempre negato di aver avuto rapporti con le due donne. (segue) (Nys)