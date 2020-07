Usa: Trump furioso con la Corte suprema, “non sarebbe successo a un altro presidente” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le altre cose, Vance ha richiesto l’accesso ai documenti fiscali di Trump, il quale a differenza di altri suoi predecessori si è tuttavia sempre rifiutato di rendere pubblica la propria situazione finanziaria. Il presidente statunitense aveva chiesto alla Corte suprema di bloccare sia le richieste del procuratore del distretto di Manhattan che quelle dei Democratici della Camera dei rappresentanti, secondo i quali i documenti fiscali e finanziari di Trump potrebbero far luce su eventuali violazioni della legge, conflitti d’interesse e coinvolgimenti in operazioni all’estero. Per i suoi legali, infatti, Trump sarebbe immune rispetto a qualsiasi procedimento e indagine penale fino a scadenza di mandato. Con l’odierna decisione, la Corte suprema ha invece proseguito nel solco delle precedenti sentenze contrarie agli ex presidenti Richard Nixon, costretto a consegnare alla magistratura i nastri delle sue conversazioni nell’Ufficio ovale in occasione dello scandalo Watergate, e Bill Clinton, che dovette consegnare agli inquirenti le prove finite al centro delle indagini su presunte molestie nei confronti della stagista Monica Lewinsky. (Nys)