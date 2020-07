Roma: variazione Bilancio Campidoglio, 70 milioni per sociale e 297 per trasporti e altro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La terza variazione al Bilancio di previsione del Campidoglio 2020-2022 prevede una manovra che, a seguito dell'emergenza coronavirus, assegna maggiori fondi per 70 milioni di euro nel settore dei servizi sociali e del contrasto al Covid-19 e più risorse per 297 milioni di euro nel trienno per trasporti, mobilità, manutenzione del verde e preservazione del patrimonio. La manovra oltre a chiedere un anticipo di cassa alla Tesoreria per 900 milioni di euro, per far fronte ai mancati gettiti dovuti alla sospensione di tasse e altre entrate a seguito dell'emergenza sanitaria, è rivolta principalmente a "servizi sociali e misure anti Covid, investimenti principalmente nella mobilità e viabilità pubblica, nel verde e nella manutenzione del patrimonio artistico e culturale della città", ha spiegato l'assessore al Bilancio di Roma, Gianni Lemmetti, presentando l'atto in Assemblea capitolina. "Al sociale e alle spese anti Covid per il contenimento e il contrasto del fenomeno epidemiologico destiniamo oltre 70 milioni di euro - ha aggiunto -. Per i servizi sociali parliamo di contributi di aiuto economico alle famiglie per 5 milioni di euro, 4 milioni per interventi per i più giovani, i bambini e i ragazzi, 2 milioni per contributi per persone con disabilità gravissima, 2 milioni per assistenza a quelli in condizioni di disagio sociale, per attivare progetti sociali 5 milioni di euro, 1 milione di euro per potenziare i punti unici di accesso all'assistenza socio-sanitaria e vengono stanziati anche 3,4 milioni di euro per il bonus asili nido". (segue) (Rer)