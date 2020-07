Roma: variazione Bilancio Campidoglio, 70 milioni per sociale e 297 per trasporti e altro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito della mobilità e dei trasporti "in conto capitale abbiamo previsto 297 milioni di euro di risorse aggiuntive tra il 2020 e il 2022, che vanno a investimenti per strade, mobilità, verde pubblico e patrimonio artistico e storico - ha sottolineato Lemmetti -. Gli stanziamenti principali riguardano la mobilità e sono 180 milioni di euro per la manutenzione delle metro fino al 2022; 32,3 milioni per la fornitura di nuovi treni; 9,2 milioni per il tracciato Fori imperiali-Piazza Venezia dell metro C; 2,5 milioni per le piste ciclabili e i parcheggi di scambio e la mobilità sostenibile. Per il verde pubblico, per tutelare le ville e il patrimonio artistico sono previsti rispettivamente 13 milioni e 11,8 milioni, cui si aggiungono 3,9 milioni, per le biblioteche comunali. Alle strade e la viabilità - ha concluso - vanno 7,6 milioni di euro". Infine per chiudere vecchie problematiche relative alle aziende partecipate capitoline "in particolare Atac, per il riequilibrio di operazioni risalenti a oltre 10 anni stanziamo 10,7 milioni e 14,5 milioni per il lodo Atac Tevere Tpl". (Rer)