Americhe: Venezuela, Comunità andina della Nazioni accoglie richiesta riammissione di Guaidò

- La Comunità andina delle Nazioni (Can), foro regionale sudamericano composto attualmente da Bolivia, Colombia, Ecuador e Perù, ha accolto la richiesta del presidente dell'Assemblea Nazionale del Venezuela, Juan Guaidò, di riportare il suo paese all'interno dell'area da cui si era chiamato fuori per iniziativa dell'ex presidente Hugo Chavez ormai da quasi dieci anni. "La presenza del presidente Guaidò è un'illusione che si farà realtà con il ritorno del Venezuela", ha dichiarato il capo di Stato della Colombia, Ivan Duque, al momento di assumere la guida pro tempore della Can. "Siamo riuniti in questa comunità per dire al popolo del Venezuela che non è solo, che lo riceviamo di nuovo in questa comunità che il chavismo ha cercato di fratturare", ha aggiunto Duque. Il leader dell'opposizione venezuelana a Nicolas Maduro aveva annunciato in precedenza la sua "ferma decisione" di iniziare immediatamente un processo di "riammissione progressiva del Venezuela". (segue) (Brb)