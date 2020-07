Americhe: Venezuela, Comunità andina della Nazioni accoglie richiesta riammissione di Guaidò (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il forte appoggio della Can alla figura di Guaidò avviene mentre nel paese, questa settimana, la Corte suprema del Venezuela (Tribunal supremo de Justicia, Tsj), ha sospeso i vertici del suo partito, Volontà popolare (Vp). Al suo posto, ripetendo analoghe decisioni fatte nelle scorse settimane con altri partiti di opposizione, viene nominata una giunta in grado di portare la forza politica alle elezioni parlamentari di dicembre. "La sala costituzionale della Corte suprema ha disposto la misura cautelare di tutela costituzionale consistente nel sospendere l'attuale direzione nazionale dell'organizzazione con fini politici Volontà popolare", si legge in una nota del Tsj. Alla guida del partito, prosegue l'alta corte, è stata nominata una "giunta direttiva ad hoc", presieduta da José Gregorio Noriega e da due vice, Antonio Luces e Lucila Angela Pacheco. A loro è stato assegnato il potere di nominare nuovi quadri regionali, municipali e locali e consegnato l'uso "della scheda elettorale, dei simboli, del logo, dei colori e di qualsiasi altro concetto appartenente al partito". (segue) (Brb)