Americhe: Venezuela, Comunità andina della Nazioni accoglie richiesta riammissione di Guaidò (3)

- La Corte suprema ha quindi sospeso "gli atti di espulsione o esclusione" dei membri decisi dalla direzione considerata decaduta e in particolare quelli diretti contro Noriega e Pacheco. In questo modo il Tsj accoglie il ricorso presentato dai due, che erano stati espulsi perché accusati dalla vecchia guardia di Vp per i loro presunti legami con funzionari "chavisti". Nel mese di giugno il Tsj aveva proceduto a sospendere i vertici di altri due dei quattro partiti principali di opposizione: Prima la Giustizia (Primero Justicia, PJ), sino ad allora guidato da Tomas Ignacio Guanipa, deputato in carica presso l'Assemblea Nazionale, è stato messo nelle mani di José Dionisio Brito, ex membro di Pj. In precedenza era toccato alla giunta direttiva di Azione democratica (Accion democratica, Ad), uno dei principali partiti di opposizione al governo di Nicolas Maduro. L'unica delle grandi forze di opposizione ancora non interessata dal provvedimento è Un Nuovo tempo (Un Nuevo Tiempo, Unt). (segue) (Brb)