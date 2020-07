Americhe: Venezuela, Comunità andina della Nazioni accoglie richiesta riammissione di Guaidò (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A conforto della richiesta, Saab ha ricostruito la "storia" dei possibili reati collegati a Vp. Si parte del "colpo di stato" contro l'ex presidente Hugo Chavez: "ricordiamo come Leopoldo Lopez", oggi riparato nell'ambasciata spagnola a Caracas, "e altri personaggi sono scesi in piazza la mattina del 12 aprile del 2002 per arrestare membri dello Stato venezuelano, come noi che avevamo immunità parlamentare, oltre a ministri e governatori, senza mandato giuridico". "una pratica terroristica" che si sarebbe "ripetuta nel 2017, con maggiore violenza e intensità, con decine di persone date alle fiamme". Il procuratore generale ha quindi parlato dell'auto proclamazione di Guaidò come "presidente ad interim" del paese, iniziativa denunciata come estranea al perimetro costituzionale, per finire con il fallito tentativo di "aggressione armata" sferrato a inizio maggio da "mercenari" statunitensi ricollegati allo stesso Guaidò. (segue) (Brb)