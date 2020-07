Italia-Algeria: Di Maio riceve omologo Boukadoum, focus su Libia e rapporti bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Libia, lo stato dei rapporti bilaterali e l'immigrazione sono stati i temi al centro dell’incontro alla Farnesina tra il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, e l’omologo algerino, Sabri Boukadoum. Lo riferisce una nota della Farnesina. Nel corso del colloquio, i due ministri hanno esaminato i dossier bilaterali di interesse strategico e alcuni temi internazionali e regionali, sui quali si registra una forte consonanza di vedute, a cominciare dalla crisi libica. Di Maio e Boukadoum hanno condiviso la loro preoccupazione riguardo alla situazione sul terreno in Libia, la cui instabilità si riverbera nella regione, e alle interferenze esterne nel Paese. Il responsabile della Farnesina ha ribadito l’urgenza di nominare un nuovo rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite, sottolineando come l’unica strada credibile per la pace rimanga quella di un accordo intra-libico inclusivo negoziato sotto l’egida onusiana nel quadro del Processo di Berlino. Ricordando come la stabilità in Libia e nel Sahel sia una priorità strategica per l’Italia e l’Europa, Di Maio ha infine espresso apprezzamento per gli sforzi profusi dall’Algeria nella lotta al terrorismo e per il rafforzamento delle istituzioni dei Paesi del Sahel, al fine di combattere le cause profonde dell’instabilità nella regione. (segue) (Res)