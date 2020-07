Italia-Algeria: Di Maio riceve omologo Boukadoum, focus su Libia e rapporti bilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Di Maio ha inoltre ringraziato il collega algerino per la solidarietà dimostrata dal suo Paese all’Italia all’inizio della pandemia, con il materiale sanitario donato dalla Mezzaluna Rossa algerina alla Croce rossa italiana e per la cooperazione per il rimpatrio di centinaia di cittadini italiani dall’Algeria. I due ministri hanno riaffermato il forte rapporto di amicizia e di partenariato strategico che unisce Italia e Algeria. Secondo quanto riferisce la Farnesina, Di Maio ha ribadito l’interesse dell’Italia ad approfondire il dialogo politico con il Paese nordafricano e a organizzare prossimamente importanti appuntamenti bilaterali, quali il Quarto vertice intergovernativo, il Dialogo strategico sulle questioni politiche e di sicurezza e il Forum economico Italia-Algeria. Di Maio ha confermato la volontà dell’Italia di rafforzare ulteriormente la collaborazione con le Autorità algerine nella gestione dell’immigrazione irregolare. I ministri hanno inoltre concordato di dare avvio, già nel prossimo mese di settembre, ai negoziati per la delimitazione delle rispettive zone marittime di interesse esclusivo. (Res)