Lombardia: Legambiente, su otto punti monitorati dei laghi Maggiore e Ceresio solo due in limiti di legge (2)

- “Nella provincia dei sette laghi e degli innumerevoli fiumi e torrenti - ha continuato Megetto - ci troviamo a fronteggiare situazioni al limite. E non da un giorno ma da decenni. Vogliamo vedere risanate tutte le situazione fuorilegge. Chiediamo alle Istituzioni di agire con tempestività completando le infrastrutture necessarie per avere acque sane e godibili, soprattutto in Lombardia, dove abbiamo l’80 per cento dei bacini delle acque superficiali". Nel rispetto delle restrizioni per il distanziamento fisico imposte dalla pandemia, la 15esima edizione di Goletta dei Laghi quest’anno sta vivendo di una formula inedita all'insegna della partecipazione attiva dei cittadini, con più spazio a citizen science e territorialità. La missione di Goletta dei Laghi resta però sempre quella di non abbassare la guardia sulla qualità delle acque e rilevare le principali fonti di criticità per gli ecosistemi lacustri: gli scarichi non depurati e inquinanti, la cementificazione delle coste, la captazione delle acque, l’incuria e l’emergenza rifiuti, in particolare l’invasione della plastica, che non riguarda soltanto mari e oceani, ma anche fiumi e laghi. Sul Lago Maggiore continuano ad essere “fortemente inquinati”, ininterrottamente da ormai dieci anni, i punti della Foce del torrente Boesio presso il Comune di Laveno Mombello in località Gaggetto e quello della foce del torrente Acqua Negra presso il Comune di Ispra. (segue) (Com)