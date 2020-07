Lombardia: Legambiente, su otto punti monitorati dei laghi Maggiore e Ceresio solo due in limiti di legge (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Passa dal “fortemente inquinato” dell’anno scorso all’inquinato di quest’anno, il punto sulla foce del torrente Bardello, altra vecchia conoscenza della Goletta, nel Comune di Brebbia. Nei limiti invece prelievo effettuato presso la terrazza di Piazza Garibaldi di Luino Centro, l’anno scorso “fortemente inquinato” e il punto del Canale presso la spiaggia del Lido Comunale di Germignaga, nei limiti anche l’anno scorso. Tutti i punti monitorati dalla Goletta sul Lago Maggiore cadono nella Provincia di Varese. Passando al Lago Ceresio, risultano fortemente inquinati il punto in provincia di Como alla Foce del fiume Telo di Osteno, che negli ultimi due anni era tornato nei limiti, e il punto alla Foce del Rio Bolletta nel Comune di Porto Ceresio (Va), l’anno scorso giudicato “inquinato”, ma con un passato recidivo di forte inquinamento. Sempre nel Comune di Porto Cesareo risulta inquinato l’ultimo punto monitorato alla foce del torrente Vallone, gli scorsi due anni precedenti giudicato “fortemente inquinato”. “Ancora una volta i risultati delle analisi ci riconfermano una situazione di forte criticità dei soliti noti”, ha dichiarato Valentina Minazzi di Legambiente Varese. “In 10 anni di campionamenti - ha continuato Minazzi - i torrenti Boesio, Bardello e Acquanegra rimangono ricettori di acque inquinate che sfociano a lago. Così come sul Ceresio. Una situazione intollerabile che sconta anche la pessima gestione dei fondi pubblici e le lentezze con cui negli anni ci si è mossi su un tema delicato e cruciale come è quello delle acque superficiali. Ci auguriamo - ha concluso la Presidente di Legambiente Varese - che da qui in poi si cambi rotta e si vada spediti verso una nuova amministrazione delle acque pubbliche varesotte”. (Com)