Coronavirus: Bonafede, grazie a Polizia penitenziaria per incessante impegno durante emergenza

- In cima all'elenco dei ringraziamenti e riconoscimenti "dovuti al Corpo della polizia penitenziaria, quest’anno c’è il grazie più sentito e meritato per aver saputo assicurare il proprio incessante impegno per far fronte alle difficoltà e alle insidie dell’emergenza sanitaria". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede nel suo discorso in occasione del 203mo anniversario della fondazione del Corpo della Polizia penitenziaria. (Rin)