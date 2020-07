Russia: Zakharova (ministero Esteri), Mosca non esclude ritorsioni contro sanzioni Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia si riserva il diritto a una risposta adeguata a seguito di una decisione del Regno Unito in merito alle sanzioni per il caso Magnitsky. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. In precedenza, il Regno Unito ha pubblicato la propria "lista Magnitsky", in analogia con quella statunitense. "Naturalmente, si tratta di una decisione politicamente distorta, che avrà un impatto molto negativo sulle relazioni bilaterali dei nostri paesi, che negli ultimi anni hanno già arrecato gravi danni alla parte britannica", ha dichiarato Zakharova in un briefing. "Il principio di reciprocità è uno dei fondamentali nelle relazioni interstatali, quindi ci riserviamo il diritto di rispondere adeguatamente e sollecitare Londra ad abbandonare il linguaggio delle accuse prive di fondamento, scegliendo il percorso di un dialogo civile su problemi e preoccupazioni concrete", ha aggiunto la portavoce del ministero russo. In precedenza il ministero degli Esteri britannico ha annunciato sanzioni contro 25 individui di nazionalità russa, oltre che 20 di nazionalità saudita e due generali del Myanmar. (Rum)