Carceri: Bonafede, sottratto Polizia penitenziaria a polemiche strumentali su aggressioni

- "Siamo perfettamente consapevoli delle condizioni difficili in cui operano gli agenti" di Polizia penitenziaria, "il fenomeno delle continue aggressioni è gravissimo, ma ce la stiamo mettendo tutta. In tal senso ho sempre voluto sottrarre la Polizia penitenziaria dalla polemica politica in cui spesso viene tirata in mezzo a fini strumentali". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede nel suo discorso in occasione del 203mo anniversario della fondazione del Corpo della Polizia penitenziaria. Lo spirito di servizio, la completa abnegazione dimostrata dal Corpo della Polizia penitenziaria non debbono più essere un rassicurante motivo per lasciare le cose come stanno, ma, al contrario, devono essere valorizzati, ricompensati e sostenuti giorno dopo giorno dalle istituzioni", ha aggiunto.(Rin)