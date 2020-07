Roma: Fd'I, denunce e dimissioni in Municipio VX

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella seduta della commissione Trasparenza, "il coraggioso ex assessore al Commercio Alessia Vivaldi, invitata dal presidente della commissione ha inaspettatamente e clamorosamente smentito il presidente del Municipio, Stefano Simonelli, dichiarando che la gestione dell'ultimo bando municipale sull' 'Arena Cinematografica' fortemente voluto dall'attuale amministrazione è stata la 'goccia che ha fatto traboccare il vaso', inducendola a dimettersi prima di quanto previsto". È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I Fabrizio Ghera capogruppo alla Regione Lazio, Andrea De Priamo e Lavinia Mennuni rispettivamente vicepresidente e consigliere dell'Assemblea Capitolina di Roma e Giorgio Mori responsabile romano immigrazione e consigliere del XV Municipio. "L'ex assessore - aggiungono - visibilmente amareggiata ha approfondito, ripercorrendolo, il rapporto tra politica e amministrazione durante l'amministrazione 5 stelle del Municipio, certamente la peggiore della storia del nostro tormentato municipio e ha duramente attaccato il suo ex presidente, ma per la prima volta anche la sua maggioranza, che non la hanno tutelata politicamente nei momenti decisivi, lasciando trasparire chiaramente l'idea che la parte amministrativa abbia remato contro in tutti questi anni di governo municipale e comunale". (segue) (Com)