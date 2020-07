Roma: Fd'I, denunce e dimissioni in Municipio VX (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il rapporto tra politica e amministrazione - aggiunge la nota di Fd'I - al netto delle 'riservate' note inviate per protesta alla dirigenza municipale da parte dell'ex-assessore e cofirmate dal presidente, fino ad oggi ignote ed emerse solo nell'odierna seduta di commissione, è sempre stato tormentato. Solo in questi giorni peraltro è giunta notizia dell'ennesima denuncia che membri del gruppo cinquestelle (assessori e consiglieri) hanno presentato contro esponenti municipali e comunali del gruppo Fratelli d'Italia (prima Figliomeni e Calendino e adesso Mori) per aver comunicato il proprio dissenso politico alla stampa. Il fallimento politico a 5 stelle appare ormai conclamato. Opposizione combattuta senza idee, ma con denunce in Tribunale, assessori che si dimettono sbugiardando i loro Presidenti, pessime figure sui notiziari di inchiesta nazionale con scandali di basso livello, sono gli ultimi indicatori della totale inettitudine amministrativa grillina che ha imposto al Municipio XV, come al Campidoglio, un vero e proprio 'lockdown politico' per quattro anni, ma che ormai è quasi giunto al termine. Andrà tutto bene se loro andranno tutti a casa". (Com)