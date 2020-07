Milano: Sala, sono positivo, fra cinque anni sarà ancora meglio di adesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante i rischi, soprattutto occupazionali, per il futuro della città, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in collegamento a un evento organizzato dai Giovani democratici, si è detto "molto positivo: Milano fra cinque anni sarà ancora meglio di adesso. Quando c'è l'obbligo di rigenerarsi, se hai le leve per farlo, come i ragazzi, le industrie, le università, la solidarietà, un tessuto che dibatte, se hai queste caratteristiche che Milano ha, ce la fai altrimenti fai fatica". "Più passano le settimane più sono convinto che c'è una nuova fase pronta per Milano, a ognuno di noi è richiesto un sacrificio, un cambiamento delle nostre abitudini, la rinuncia ad alcune sicurezze, ma ce la possiamo fare".(Rem)