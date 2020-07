Roma: Pedica (Pd), Raggi batta un colpo su riqualificazione cinema Maestoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Che fine ha fatto la riqualificazione del cinema Maestoso? A due anni dalla sua chiusura, lo storico multisala della Capitale versa in uno stato di totale abbandono". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica della direzione romana del Pd. "Dopo tante promesse - continua Pedica - la riapertura resta al palo. Raggi batta un colpo, dica come stanno le cose. Si impegni in prima persona e dia delle garanzie agli abitanti del Municipio VII. La sindaca deve mettere nero su bianco che il cinema non chiuderà i battenti definitivamente. Ricordo che il Maestoso, la prima multisala della città nata nel 1957, oggi era uno dei pochi punti di ritrovo per i cittadini di via Appia Nuova. Tutti dobbiamo mobilitarci per scongiurarne la chiusura definitiva. Faccio perciò un appello, oltre che a Raggi, anche al ministro Franceschini".(Com)