Russia: Putin, numero minimo di violazioni durante voto su Costituzione

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha tenuto una riunione online con la presidente della Commissione elettorale centrale, Ella Pamfilova, per discutere delle attività nei seggi elettorali durante il voto sugli emendamenti alla Costituzione della Federazione Russa il primo luglio. È quanto diffuso dall'ufficio stampa del Cremlino. "Quest'anno la situazione era straordinaria e, naturalmente, ho osservato attentamente come è stato organizzato il lavoro", ha dichiarato il presidente russo "Tutto è stato organizzato in modo altamente democratico. Per quanto ho capito, con un numero minimo di violazioni", ha aggiunto il capo dello Stato russo. Il presidente della Commissione elettorale centrale a sua volta ha spiegato che si sta discutendo della possibilità di abbandonare la tradizionale procedura elettorale. "Forse prenderemo in considerazione la possibilità votazioni su più giorni, al fine di garantire anche la sicurezza", ha affermato Pamfilova. La votazione sugli emendamenti alla Costituzione si è tenuta in Russia dal 25 luglio al 1 luglio. Secondo i risultati del voto il 77,92 per cento dei russi ha sostenuto l'adozione delle modifiche, il 21,27 per cento ha votato contro. L'affluenza è stata del 67,97 per cento.(Rum)