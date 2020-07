Polizia penitenziaria: Bonafede, in un anno +608 posti detentivi, ora riordino carriere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’anno scorso a piazza del Popolo "ho parlato di come volevamo migliorare le condizioni di chi lavora nelle carceri, dopo un anno possiamo contare su 608 posti detentivi in più". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede nel suo discorso in occasione del 203mo anniversario della fondazione del Corpo della Polizia penitenziaria. "Il piano di assunzioni che abbiamo avviato e gli investimenti stanziati per migliorare le dotazioni degli agenti sono state e saranno una priorità della mia azione. L’impulso dato al potenziamento dei ranghi del Corpo - con l’immissione in ruolo di 3.931 agenti e di 256 unità di personale amministrativo, e la programmazione di oltre 6.000 assunzioni per i prossimi anni, tra amministrativi e militari sono un investimento non più rinviabile e un riconoscimento necessario delle qualità e dei meriti della Polizia penitenziaria", ha spiegato il guardasigilli. (segue) (Rin)