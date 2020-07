Regno Unito: ex premier May, datori di lavoro considerino rischi violenza domestica per smartworking

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro britannico Theresa May ha esortato i datori di lavoro a pensare con attenzione ai dipendenti ai quali viene richiesto di lavorare da casa in futuro, notando come la violenza domestica sia aumentata durante la quarantena. "Non voglio che i datori di lavoro inizino a sostenere che tutti coloro che possono lavorare da casa dovrebbero farlo in futuro. Se sei una vittima di abusi domestici, il lavoro è il tuo luogo sicuro. I datori di lavoro devono rendersene conto", ha detto May parlando al programma radio "The World At One" dell'emittente "Bbc". L'ex primo ministro ha sottolineato che per alcuni lavoratori il proprio ufficio o la propria azienda rappresentano un porto sicuro, mentre rimanere a casa rappresenta un rischio. Toccando il tema successivo, May ha dichiarato che i poteri della polizia dovrebbero essere rivisti e che le persone non dovrebbero essere fermate dagli agenti semplicemente per il colore della propria pelle. (segue) (Rel)