Regno Unito: ex premier May, datori di lavoro considerino rischi violenza domestica per smartworking (2)

- "Quando ce ne siamo occupati, abbiamo scoperto che circa un quarto delle ispezioni condotte in strada non avvenivano legalmente. Quindi ho introdotto un codice di condotta e ho detto 'dovete rispettare le leggi'. Mi sembra un concetto semplice, quello della polizia che agisce rispettando le leggi", ha ripetuto l'ex primo ministro. Parlando poi della gestione della pandemia di coronavirus da parte dell'attuale governo di Boris Johnson, May ha sottolineato come gli ultimi mesi siano stati incredibilmente difficili per il primo ministro. "Hanno lavorato ogni giorno per assicurare una risposta a questa pandemia. Non penso che ci sia nessuno in questo paese che si augura di essere al loro posto", ha detto May. (Rel)