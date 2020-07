India-Ue: il prossimo vertice si terrà il 15 luglio in modalità virtuale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 28 maggio, in preparazione del summit, l’Alto rappresentante dell’Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, e il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, hanno avuto una videoconferenza. Le parti hanno confermato il loro impegno a lavorare insieme per superare la pandemia e sottolineato l’importanza di una ripresa socioeconomica globale. I due interlocutori hanno concordato sulla necessità di garantire il flusso di forniture mediche cruciali e di mantenere aperti il commercio globale e le catene del valore. Borrell e Jaishankar hanno convenuto che l’emergenza sanitaria ed economica ha reso il partenariato strategico Ue-India ancora più rilevante, in termini di unione degli sforzi per rafforzare il sistema multilaterale, nonché per l’ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali. (Inn)