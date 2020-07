Sanità: sindacati, salvare lavoratori Rsa San Raffaele di Rocca di Papa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vicenda del San Raffaele non è e, purtroppo, non sarà l'unica", concludono i segretari di categoria. "Bisogna accelerare il lavoro che stiamo facendo con la Regione, riattivando posti letto soppressi con la revoca dell'accreditamento. Abbiamo anche richiesto un incontro urgente alle commissioni Sanità e Lavoro del Consiglio regionale perché chiediamo che anche la politica si prenda carico di dare risposte a centinaia di famiglie che rimarrebbero senza un reddito per vivere dignitosamente. Serve subito un protocollo che definisca meccanismi di salvaguardia per tutti i casi in cui a seguito delle verifiche e della rilevazione di irregolarità vengano revocati gli accreditamenti: se una struttura privata perde l'accreditamento, tutti i lavoratori devono essere inclusi in un bacino da cui i soggetti destinatari di nuovo accreditamento, o in caso di esternalizzazione di servizi da parte delle aziende sanitarie, dovranno tassativamente attingere per nuove assunzioni garantendo la continuità occupazionale e salariale. Zingaretti faccia in fretta, non c'è più tempo da perdere". (Com)