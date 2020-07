Decreto Rilancio: Ascani (Pd), risorse aggiuntive per l'adeguamento del Fun dei dirigenti scolastici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro dell'Istruzione, Anna Ascani, conferma che "continua il nostro impegno per il riconoscimento del lavoro dei dirigenti scolastici e per la valorizzazione del loro ruolo di guida delle comunità scolastiche. Nella scorsa legge di bilancio - si legge in una nota - abbiamo voluto fortemente lo stanziamento di 30 milioni di euro, a decorrere dal 2020, da destinare al Fondo unico nazionale (Fun), per adeguarlo all'effettiva consistenza dell'organico, aumentato di circa 2.000 unità in ragione delle immissioni in ruolo dovute all'ultimo concorso. Adesso - aggiunge il viceministro - con il cosiddetto 'Decreto Rilancio', incrementiamo di ulteriori 13,1 milioni di euro le risorse per completare l'adeguamento necessario a confermare le posizioni retributive individuali ed evitare la restituzione delle somme già percepite. Una misura doverosa anche in considerazione dell'impegno organizzativo che investe queste figure per la riapertura delle scuole a settembre", conclude Ascani. (Com)